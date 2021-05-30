Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Большинство немцев поддерживают ограничение канцлерского срока

Воскресенье, 30 мая 2021, 17:52

Подавляющее большинство немцев выступает за ограничение срока пребывания политика на посту канцлера страны.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov для агентства DPA, сообщает "Европейская правда".

61% респондентов высказались за ограничение срока, а 24% - против. 15% отказались отвечать.

Канцлер может быть переизбран на неопределенный срок в Германии.

Канцлер Ангела Меркель собирается покинуть свой пост через 16 лет работы после национальных выборов в сентябре.

В прошлом Гельмут Коль также провел 16 лет на посту канцлера - он занимал пост с 1982 по 1998 год. Конрад Аденауэр занимал пост канцлера Западной Германии в течение 14 лет, с 1949 по 1963 год.

Опрос показал, что желание установить временные ограничения на пост канцлера было сильнейшим среди сторонников ультраправой Альтернативы для Германий, сторонники партии выразили 80% поддержали.

Самая слабая поддержка была среди правоцентристского блока Меркель ХДС/ХСС - всего 48%.

В опросе приняли участие 2085 человек в период с 21 по 24 мая 2021 года.

Темы: Германия


powered by lun.ua
Главное сегодня

За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу

На лето карантин могут ослабить – Ляшко

В Таиланде рассказали, от чего умер бывший украинский посол

обновлено, фотоПод Офисом президента прошла акция в поддержку Стерненко

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы

Партия Саакашвили согласилась прекратить бойкот парламента Грузии

Все новости...
Германия
Позиция Германии по "Северному потоку-2" может измениться - посол Украины
В Германии пользователь Facebook получил условный срок за призывы уничтожить Меркель
В Германии судят 84-летнего мужчину, прятавшего дома нацистское оружие и танк
Последние новости
23:37
В Беларуси допускают, что девушку Протасевича помилуют или передадут РФ
22:51
За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу
22:40
На лето карантин могут ослабить – Ляшко
22:19
Глава Минздрава рассказал, когда ускорится вакцинация
21:34
В Беларуси задерживали главреда портала, который раньше работал на Tut.by
20:46
В Таиланде рассказали, от чего умер бывший украинский посол
20:17
Новости экономики: госбюджет США, низкие запасы газа
20:00
обновлено, фотоПод Офисом президента прошла акция в поддержку Стерненко
19:48
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы
19:42
США рекомендуют пилотам действовать крайне осторожно в белорусском воздушном пространстве
Все новости...