У традиційному пробігу в Києві взяли участь 11 тисяч людей

Цьогоріч участь у традиційному благодійному "Пробігу під каштанами" в Києві взяли близько 11 тисяч людей.

Джерело: КМДА

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Деталі: У благодійному 5-кілометровому пробігу також взяли участь більше 300 представників Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що пробіг відбувався із дотриманням карантинних норм та обмежень: учасники пройшли температурний скринінг, дотримувалися дистанції, старти були організовані хвилями.

Крім того, у зв’язку з карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го "Пробігу під каштанами". До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи "Пробіг під каштанами".

Довідка: Проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).