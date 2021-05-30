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В традиционном пробеге в Киеве приняли участие 11 тысяч человек

Воскресенье, 30 мая 2021, 18:09
фото КГГА

В этом году участие в традиционном благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли около 11 тысяч человек.

Источник: КГГА

 
все фото КГГА

Детали: В благотворительном 5-километровом пробеге также приняли участие более 300 представителей Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что пробег проходил с соблюдением карантинных норм и ограничений: участники прошли температурный скрининг, соблюдали дистанцию, старты были организованы волнами.

Кроме того, в связи с карантинными ограничениями году организаторы благотворительного проекта подготовили два формата проведения 28-го "Пробега под каштанами". К пробегу могли присоединиться Online все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами".

 
 

Справка: Проект был основан в 1993 году и на сегодня является традиционной частью празднования Дня Киева. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. В частности, в прошлом году был приобретен новый наркозно-дыхательный аппарат A7 (Mindray).

Украинская правда
Темы: Киевакции


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