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У Білорусі затримували головреда порталу, який раніше працював на Tut.by

Неділя, 30 травня 2021, 21:34
У Білорусі затримували головреда порталу, який раніше працював на Tut.by
Hrodna.life

У Білорусі затримали головного редактора сайту Hrodna.life Олексія Шоту, ввечері його відпустили до засідання суду.

Джерело: Hrodna.life, Белсат

Деталі: Шоту затримали на очах у сім'ї без пояснення причин.

Пізніше стало відомо, що його затримали за публікацію на сайті одного з Telegram-каналів, визнаних екстремістськими.

Проти нього розслідується справа за ст. 19. 11 КпАП "Поширення, виготовлення, зберігання, транспортування інформаційних продуктів, що містять заклики до екстремістської діяльності або пропагують таку діяльність".

У відділі інформації Гродненського виконкому повідомили, що в ході моніторингу Інтернету співробітниками Ленінського РВВС м. Гродно був виявлений факт розміщення на сайті Hrodna.life інформаційних продуктів, визнаних екстремістськими.

Увечері Белсат повідомив, що Шоту відпустили до засідання суду.

У нього вилучили ноутбук, телефон, три жорстких диски і біло-червоно-білу парасольку.

Як повідомляє Hrodna.life, раніше Шота працював на опозиційному порталі TUT.BY, частину співробітників якого нещодавно затримали, а сам сайт заблокували.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЗМІ
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