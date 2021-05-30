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В Беларуси задерживали главреда портала, который раньше работал на Tut.by

Воскресенье, 30 мая 2021, 21:34
В Беларуси задерживали главреда портала, который раньше работал на Tut.by
Hrodna.life

В Беларуси задержали главного редактора сайта Hrodna.life Алексея Шоту, вечером его отпустили до заседания суда.

Источник: Hrodna.life, Белсат

Детали: Шоту задержали на глазах у семьи без объяснения причин.

Ему удалось сообщить, что его задержали за публикацию на сайте одного из Telegram-каналов, признанных экстремистскими.

Против него расследуется дело по ст. 19. 11 КоАП "Распространение, изготовление, хранение, транспортировка информационных продуктов, содержащих призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующих такую ​​деятельность".

В отделе информации Гродненского исполкома сообщили, что в ходе мониторинга Интернета сотрудниками Ленинского РОВД г. Гродно был выявлен факт размещения на сайте Hrodna.life информационных продуктов, признанных экстремистскими.

Вечером Белсат сообщил, что Шоту отпустили до суда.

У него изъяли ноутбук, телефон, три жестких диска и бело-красно-белый зонт.

Как сообщает Hrodna.life, ранее Шота работал на оппозиционном портале TUT.BY, часть сотрудников которого недавно задержали, а сам сайт заблокировали.

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Темы: БеларусьСМИ
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