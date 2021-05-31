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Боевики похитили учеников школы в Нигерии — исчезли 150 человек

Понедельник, 31 мая 2021, 02:00
Боевики похитили учеников школы в Нигерии — исчезли 150 человек
BBC

Боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина в Нигерии - речь идет как минимум о 150 человек.

Источник: BBC, Reuters со ссылкой на главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже

Детали: Точное количество учеников школы, которых захватили, неизвестно. В частности, учитель сообщил BBC, что пропали без вести 150 студентов, в то время как, по другим сообщениям, число составляет около 200.

В последнем инциденте свидетели, которых цитирует нигерийский новостной сайт This Day, рассказали, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли беспорядочный огонь. Когда люди спасались бегством, нападавшие направились в исламскую школу и захватили детей. В школе учатся мальчики и девочки в возрасте от шести до 18 лет.

Как сообщается, во время нападения два человека были застрелены, а один умер.

Нападение в Тегине произошло на следующий день после того, как были освобождены 14 человек, похищенные из университета в соседнем штате Кадуна.

Вооруженные группы, которые похищают людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

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