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Италия зафиксировала самое малое с осени количество смертей от COVID-19

Понедельник, 31 мая 2021, 02:41

В воскресенье в Италии зарегистрировали 44 случая смерти от коронавируса - это самый низкий показатель с середины октября.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что число смертей в воскресенье часто ниже, но последние данные подтверждают тенденцию к снижению. Число погибших из-за COVID-19 составило 72 человека в минувшее воскресенье и 93 за неделю до этого, по сравнению с 139 в воскресенье 9 мая.

Всего в Италии 126 046 человек умерли от COVID-19. Это второе по величине количество жертв в Европе после Великобритании и седьмое по величине - в мире.

Ежедневное количество новых инфекций также упало с 3351 до 2949.

Напомним: На сегодня в Италии 4,2 млн случаев заболевания.

Темы: коронавирусИталия


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