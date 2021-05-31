Италия зафиксировала самое малое с осени количество смертей от COVID-19
Понедельник, 31 мая 2021, 02:41
В воскресенье в Италии зарегистрировали 44 случая смерти от коронавируса - это самый низкий показатель с середины октября.
Источник: The Guardian
Детали: Издание отмечает, что число смертей в воскресенье часто ниже, но последние данные подтверждают тенденцию к снижению. Число погибших из-за COVID-19 составило 72 человека в минувшее воскресенье и 93 за неделю до этого, по сравнению с 139 в воскресенье 9 мая.
Всего в Италии 126 046 человек умерли от COVID-19. Это второе по величине количество жертв в Европе после Великобритании и седьмое по величине - в мире.
Ежедневное количество новых инфекций также упало с 3351 до 2949.
Напомним: На сегодня в Италии 4,2 млн случаев заболевания.