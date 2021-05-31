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Данія допомагала США зібрати дані про європейських чиновників — ЗМІ

Понеділок, 31 травня 2021, 04:10

Агентство національної безпеки США використовувало партнерські відносини з Службою військової розвідки Данії для стеження за високопосадовцями низки країн, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, з 2012 по 2014 рік.

Джерело: Reuters та BBC з посиланням на звіт датської телекомпанії Danmarks Radio

Деталі:  Звіт слідує за розслідуванням, проведеним телекомпанією, і включає інтерв'ю з дев'ятьма джерелами, всі з яких, як стверджується, мали доступ до секретної інформації, що зберігається в датській Службі військової розвідки.

Згідно зі звітом, розвіддані були зібрані і про інших офіційних осіб з Німеччини, Франції, Швеції і Норвегії. АНБ отримало доступ до текстових повідомлень і телефонних розмов низки відомих осіб, підключившись до датських інтернет-кабелів у співпраці зі Службою.

Reuters зазначає, що Данія, близький союзник Штатів, має кілька ключових станцій для підводних інтернет-кабелів, що йдуть в Швецію, Норвегію, Німеччину, Голландію і Великобританію і з них.

На прохання прокоментувати звіт DR представник канцелярії Німеччини сказав у Reuters, що йому стало відомо про звинувачення тільки після того, як про них запитали журналісти, і відмовився від подальших коментарів.

Ні міністерство оборони Данії, ні представники Служби поки також не прокоментували останні повідомлення.

Схожі звинувачення щодо того, що АНБ прослуховувало телефон канцлера, з'явилися в 2013 році. Інформація, оприлюднена американським інформатором Едвардом Сноуденом, свідчила, що АНБ прослуховувало телефон канцлера Німеччини. Коли звинувачення з’явилися, Білий дім не дав прямого спростування, але сказав, що телефон Меркель не прослуховувався в той час і не буде в майбутньому.

Теми: СШАДанія


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