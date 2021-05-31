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Дания помогала США собрать данные о европейских чиновниках — СМИ

Понедельник, 31 мая 2021, 04:10

Агентство национальной безопасности США использовало партнерские отношения со Службой военной разведки Дании для слежения за чиновниками ряда стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 год.

Источник: Reuters и BBC со ссылкой на отчет датской телекомпании Danmarks Radio

Детали: Отчет следует за расследованием, проведенным телекомпанией, и включает интервью с девятью источниками, все из которых, как утверждается, имели доступ к секретной информации, хранящейся в датской Службе военной разведки.

Согласно отчету, разведданные были собраны и о других официальных лицах из Германии, Франции, Швеции и Норвегии. АНБ получило доступ к текстовым сообщениям и телефонных разговорам ряда известных лиц, подключившись к датским интернет-кабелям в сотрудничестве со Службой.

Reuters отмечает, что Дания, близкий союзник Штатов, имеет несколько ключевых станций для подводных интернет-кабелей, идущих в Швецию, Норвегию, Германию, Голландию и Великобританию и из них.

На просьбу прокомментировать отчет DR представитель канцелярии Германии сказал в Reuters, что ему стало известно об обвинениях только после того, как о них спросили журналисты, и отказался от дальнейших комментариев.

Ни министерство обороны Дании, ни представители Службы пока также не прокомментировали последние сообщения.

Похожие обвинения о том, что АНБ прослушивало телефон канцлера, появились в 2013 году. Информация, обнародованная американским информатором Эдвардом Сноуденом, свидетельствовала, что АНБ прослушивало телефон канцлера Германии. Когда обвинения появились, Белый дом не дал прямого опровержения, но сказал, что телефон Меркель не прослушивался в то время и не будет в будущем.

Темы: СШАДания


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