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Партії в Ізраїлі готові створити коаліцію і “посунути” прем’єра Нетаньягу

Понеділок, 31 травня 2021, 05:59
Партії в Ізраїлі готові створити коаліцію і “посунути” прем’єра Нетаньягу
Yonatan Sindel/Flash90

Лідер ультраправої партії "Яміна" Нафталі Беннетт підтримав "уряд єдності" в Ізраїлі – його рішення може дозволити лідерові опозиції Яїру Лапіду сформувати коаліцію.

Джерело: Reuters, Hromadske

Деталі:  Лапід, голова центристської партії "Еш Атід", яка посіла друге місце після партії "Лікуд" прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на виборах 23 березня, має оголосити про нову коаліцію до середи.

Як повідомляється, таким чином в Ізраїлі вперше з 2009 року може з'явитися коаліція, яка посуне з посади прем'єр-міністра Нетаньягу та його "Лікуд".

"Українська правда" в Threads

Теми: Ізраїль
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