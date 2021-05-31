Партії в Ізраїлі готові створити коаліцію і “посунути” прем’єра Нетаньягу

Лідер ультраправої партії "Яміна" Нафталі Беннетт підтримав "уряд єдності" в Ізраїлі – його рішення може дозволити лідерові опозиції Яїру Лапіду сформувати коаліцію.

Джерело: Reuters, Hromadske

Деталі: Лапід, голова центристської партії "Еш Атід", яка посіла друге місце після партії "Лікуд" прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на виборах 23 березня, має оголосити про нову коаліцію до середи.

Як повідомляється, таким чином в Ізраїлі вперше з 2009 року може з'явитися коаліція, яка посуне з посади прем'єр-міністра Нетаньягу та його "Лікуд".