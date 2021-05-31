Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Партии в Израиле готовы создать коалицию и "подвинуть" премьера Нетаньяху

Понедельник, 31 мая 2021, 05:59
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Беннетт поддержал "правительство единства" в Израиле - его решение может позволить лидеру оппозиции Яиру Лапиду сформировать коалицию.

Источник: Reuters, Hromadske

Детали: Лапид, председатель центристской партии "Еш Атид", которая заняла второе место после партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах 23 марта, должен объявить о новой коалиции до среды.

Как сообщается, таким образом в Израиле впервые с 2009 года может появиться коалиция, которая подвинет с должности Нетаньяху и его "Ликуд".

Темы: Израиль


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКосмический мусор повредил Международную космическую станцию

COVID в Украине: 1 703 случая инфицирования, 810 госпитализаций за сутки

Главные новости воскресенья и ночи: смерть Бешты и Слабошпицкого, карантин летом

СМИ: Трое российских солдат подорвались в ЦАР

Дания помогала США собрать данные о европейских чиновниках — СМИ

Италия зафиксировала самое малое с осени количество смертей от COVID-19

Все новости...
Израиль
Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
Дипломаты Израиля и Египта обсуждают вопрос Газы и обмен пленными
7 дней в режиме прекращения огня. Как теперь живет Израиль
Последние новости
11:44
фото, видеоСБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения
11:44
Украинца травят в российской тюрьме за ислам - Денисова
11:36
В Украине создадут Президентский университет, который будет готовить "людей будущего"
11:34
Бельгия и Латвия арестовали российские активы по делу об отмывании средств
11:31
фотоВ последний день весны в Карпатах сыплет снег
11:25
Ряд военных проектов под угрозой из-за отсутствия реформы оборонного заказа – ОО
11:12
В воинской части ВМС погиб военнослужащий
11:01
Самолет Ryanair сел в аэропорту Берлина: сообщили о бомбе
10:41
Крупнейшие СМИ Польши призвали помочь белорусам, которые бегут от режима Лукашенко
10:28
СБУ снова вызвала Порошенко на допрос по делу о госизмене Медведчука
Все новости...