Партии в Израиле готовы создать коалицию и "подвинуть" премьера Нетаньяху

Лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Беннетт поддержал "правительство единства" в Израиле - его решение может позволить лидеру оппозиции Яиру Лапиду сформировать коалицию.

Источник: Reuters, Hromadske

Детали: Лапид, председатель центристской партии "Еш Атид", которая заняла второе место после партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах 23 марта, должен объявить о новой коалиции до среды.

Как сообщается, таким образом в Израиле впервые с 2009 года может появиться коалиция, которая подвинет с должности Нетаньяху и его "Ликуд".