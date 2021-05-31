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Партии в Израиле готовы создать коалицию и "подвинуть" премьера Нетаньяху

Понедельник, 31 мая 2021, 05:59
Партии в Израиле готовы создать коалицию и подвинуть премьера Нетаньяху
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Беннетт поддержал "правительство единства" в Израиле - его решение может позволить лидеру оппозиции Яиру Лапиду сформировать коалицию.

Источник: Reuters, Hromadske

Детали: Лапид, председатель центристской партии "Еш Атид", которая заняла второе место после партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху на выборах 23 марта, должен объявить о новой коалиции до среды.

Как сообщается, таким образом в Израиле впервые с 2009 года может появиться коалиция, которая подвинет с должности Нетаньяху и его "Ликуд".

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Темы: Израиль
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