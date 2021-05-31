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ЗМІ: Троє російських солдатів підірвалися в ЦАР

Понеділок, 31 травня 2021, 06:40

Троє громадян РФ і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої в Центрально-Африканській Республіці.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на офіційного представника уряду ЦАР Анж Максим Казагі, джерела в ООН, AFP та центральноафриканський портал Corbeau News

Деталі: Підрив стався 27 травня. За даними Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.

За даними AFP, мова йде про російських солдатів одного з воєнізованих формувань в ЦАР. За словами джерел в ООН, внаслідок атаки були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканских збройних сил.

У посольстві РФ в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.

AFP пише, що на місце події відправили російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.

Теми: Росія


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