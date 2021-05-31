Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Трое российских солдат подорвались в ЦАР

Понедельник, 31 мая 2021, 06:40
СМИ: Трое российских солдат подорвались в ЦАР

Трое граждан РФ и двое местных полицейских погибли, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве в Центрально-Африканской Республике.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя правительства ЦАР Анж Максим Казаги, источники в ООН, AFP  и центральноафриканский портал Corbeau News

Детали: Подрыв произошел 27 мая. По данным Corbeau News, колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.

По данным AFP, речь идет о российских солдатах одного из военизированных формирований в ЦАР. По словам источников в ООН, в результате атаки были также ранены пять военнослужащих центральноафриканских вооруженных сил.

В посольстве РФ в ЦАР заявили, что пока проверяют информацию.

AFP пишет, что на место происшествия отправили российский вертолет, чтобы забрать тела жертв и раненых.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: