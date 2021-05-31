СМИ: Трое российских солдат подорвались в ЦАР

Трое граждан РФ и двое местных полицейских погибли, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве в Центрально-Африканской Республике.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя правительства ЦАР Анж Максим Казаги, источники в ООН, AFP и центральноафриканский портал Corbeau News

Детали: Подрыв произошел 27 мая. По данным Corbeau News, колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.

По данным AFP, речь идет о российских солдатах одного из военизированных формирований в ЦАР. По словам источников в ООН, в результате атаки были также ранены пять военнослужащих центральноафриканских вооруженных сил.

В посольстве РФ в ЦАР заявили, что пока проверяют информацию.

AFP пишет, что на место происшествия отправили российский вертолет, чтобы забрать тела жертв и раненых.