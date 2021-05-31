Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай споживає половину всіх товарів, імпортованих з Тихоокеанського регіону — The Guardian

Понеділок, 31 травня 2021, 07:15
Китай споживає половину всіх товарів, імпортованих з Тихоокеанського регіону — The Guardian
The Guardian / Alessio Bariviera

Китай отримав більше половини всіх тонн морепродуктів, деревини і корисних копалин, експортованих з Тихоокеанського регіону в 2019 році, на суму 3,3 мільярда доларів.

Джерело: аналіз торговельних даних The Guardian

Деталі: Зокрема, у 2019 році Китай імпортував з Тихого океану 4,8 млн тонн мінеральних продуктів, 72 тисяч тонн морепродуктів і 4,8 млн тонн деревини. Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови, Вануату, Тонга і Палау регулярно відправляють більше 90% свого експорту деревини в Китай. За вагою Соломонові Острови відправляють до Китаю майже всі свої мінеральні продукти, більшу частину яких становить алюмінієва руда.

 

Наступним за величиною споживачем видобувних ресурсів Тихоокеанського регіону була Японія, яка імпортувала 4,1 млн тонн корисних копалин, в основному нафти, 370 тисяч тонн деревини і 24 тисячі тонн морепродуктів. Австралія імпортувала 600 тисяч тон корисних копалин, 5 тисяч тонн деревини та 200 тонн морепродуктів.

Зазначається, що Китай є найбільшим покупцем в Тихоокеанському регіоні і за вагою, і за вартістю. Поряд, у доларовому перерахунку, іде Австралія – 2,8 млрд доларів проти 3,3 млрд доларів Китаю. Це пов'язано з тим, що багато видобувних товарів важкі, але відносно недорогі – наприклад, деревина.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: