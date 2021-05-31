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Китай потребляет половину всех товаров, импортированных из Тихоокеанского региона — The Guardian

Понедельник, 31 мая 2021, 07:15
Китай потребляет половину всех товаров, импортированных из Тихоокеанского региона — The Guardian
The Guardian / Alessio Bariviera

Китай получил более половины всех тонн морепродуктов, древесины и полезных ископаемых, экспортируемых из Тихоокеанского региона в 2019 году, на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Источник: анализ торговых данных The Guardian 

Детали: В частности, в 2019 году Китай импортировал из Тихого океана 4,8 млн тонн минеральных продуктов, 72 тысяч тонн морепродуктов и 4,8 млн тонн древесины. Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Вануату, Тонга и Палау регулярно отправляют более 90% своего экспорта древесины в Китай. По весу Соломоновы Острова отправляют в Китай почти все свои минеральные продукты, большую часть которых составляет алюминиевая руда.

 

Следующим по величине потребителем добывающих ресурсов Тихоокеанского региона была Япония, которая импортировала 4,1 млн тонн полезных ископаемых, в основном нефти, 370 тысяч тонн древесины и 24 тысяч тонн морепродуктов. Австралия импортировала 600 тысяч тонн полезных ископаемых, 5 тысяч тонн древесины и 200 тонн морепродуктов.

Отмечается, что Китай является крупнейшим покупателем в Тихоокеанском регионе и по весу, и по стоимости. Рядом, в долларовом пересчете, идет Австралия - 2,8 млрд долларов против 3,3 млрд долларов Китая. Это связано с тем, что многие из добываемых товаров тяжелые, но относительно недорогие - например, древесина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайэкономика
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