Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти стріляли в районі Майорська з забороненої “Мінськом” зброї

Понеділок, 31 травня 2021, 07:46

30 травня на Донбасі окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі Майорська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів дистанційно мінували мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

Крім того, по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоСБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення

фотоВ останній день весни в Карпатах сипле сніг

Літак Ryanair сів в аеропорту Берліна: повідомили про бомбу

фото Космічне сміття пошкодило Міжнародну космічну станцію

COVID в Україні: 1 703 випадки інфікування, 810 госпіталізацій за добу

Головні новини неділі і ночі: смерть Бешти і Слабошпицького, карантин улітку

Усі новини...
війна
На Донбасі вночі була "тиша" – штаб ООС
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли
Окупанти на Донбасі відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі
Останні новини
13:19
ЄС наступного тижня продовжить заборону на інвестиції в Криму - ЗМІ
13:13
У столиці стартує вакцинація працівників освітніх закладів
13:10
Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"
13:06
Цього тижня Рада планує розблокувати підписання закону про земельні аукціони – Корнієнко
13:05
У перший день літа в Україні нелітня погода: холод, вітер і дощі
12:53
Українців закликають боротися із російськими написами на етикетках та пояснюють як
12:48
Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: "Це не цифри"
12:47
Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати
12:37
Франція надішле США нову статую Свободи
12:22
Кадрові зміни в "Нафтогазі": Заліщук стала радницею Вітренка з міжнародних питань
Усі новини...