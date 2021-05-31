Окупанти стріляли в районі Майорська з забороненої “Мінськом” зброї

30 травня на Донбасі окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі Майорська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів дистанційно мінували мінами ПОМ-2 (протипіхотна міна осколкова).

Крім того, по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.