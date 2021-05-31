Оккупанты стреляли в районе Майорска из запрещенного "Минском" оружия
Понедельник, 31 мая 2021, 07:46
30 мая на Донбассе оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в районе Майорска российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов дистанционно минировали минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).
Кроме того, по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинская правда