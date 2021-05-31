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Оккупанты стреляли в районе Майорска из запрещенного "Минском" оружия

Понедельник, 31 мая 2021, 07:46

30 мая на Донбассе оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе Майорска российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов дистанционно минировали минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).

Кроме того, по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия


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