Оккупанты стреляли в районе Майорска из запрещенного "Минском" оружия

30 мая на Донбассе оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе Майорска российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов дистанционно минировали минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).

Кроме того, по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.