У червні в українців будуть довгі вихідні двічі поспіль
У червні 2021 року українці матимуть по три вихідних дні з нагоди Трійці та Дня Конституції України: 19-21 червня та 26-28 червня.
Джерело: календар свят і рішення уряду
Деталі: Великдень у православних християн цього року припав на 2 травня, тож Трійцю вони святкуватимуть 20 червня.
Оскільки це неділя й державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. З нагоди Зелених свят громадяни України зможуть відпочити з 19 до 21 червня.
А вже за тиждень, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними також будуть три дні: з 26 до 28 червня.
У перший місяць літа в українців буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Робочі дні Кабінет міністрів не переносив.
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