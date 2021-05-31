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У червні в українців будуть довгі вихідні двічі поспіль

Понеділок, 31 травня 2021, 09:46

У червні 2021 року українці матимуть по три вихідних дні з нагоди Трійці та Дня Конституції України: 19-21 червня та 26-28 червня.

Джерело: календар свят і рішення уряду

Деталі: Великдень у православних християн цього року припав на 2 травня, тож Трійцю вони святкуватимуть 20 червня.

Оскільки це неділя й державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. З нагоди Зелених свят громадяни України зможуть відпочити з 19 до 21 червня.  

А вже за тиждень, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними також будуть три дні: з 26 до 28 червня. 

 

У перший місяць літа в українців буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Робочі дні Кабінет міністрів не переносив. 

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Українська правда
Теми: святкування


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