У червні в українців будуть довгі вихідні двічі поспіль

У червні 2021 року українці матимуть по три вихідних дні з нагоди Трійці та Дня Конституції України: 19-21 червня та 26-28 червня.

Джерело: календар свят і рішення уряду

Деталі: Великдень у православних християн цього року припав на 2 травня, тож Трійцю вони святкуватимуть 20 червня.

Оскільки це неділя й державне свято, то вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. З нагоди Зелених свят громадяни України зможуть відпочити з 19 до 21 червня.

А вже за тиждень, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними також будуть три дні: з 26 до 28 червня.

У перший місяць літа в українців буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Робочі дні Кабінет міністрів не переносив.

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