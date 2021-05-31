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В июне у украинцев будут длинные выходные дважды подряд

Понедельник, 31 мая 2021, 09:46
В июне у украинцев будут длинные выходные дважды подряд

В июне 2021 года украинцы будут иметь по три выходных дня по случаю Троицы и Дня Конституции Украины: 19-21 июня и 26-28 июня.

Источник: календарь праздников и решение правительства

Детали: Пасха у православных христиан в этом году пришлась на 2 мая, поэтому Троицу они будут праздновать 20 июня.

Поскольку это воскресенье и государственный праздник, то выходной переносится на понедельник, 21 июня. По случаю Троицы граждане Украины смогут отдохнуть с 19 по 21 июня.

А уже через неделю, 28 июня, в Украине будут отмечать День Конституции. Поскольку он приходится на понедельник, то выходными также будут три дня: с 26 по 28 июня.

 

В первый месяц лета у украинцев будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Рабочие дни Кабинет министров не переносил.

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Украинская правда

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Темы: празднования
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