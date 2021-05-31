Космічне сміття пошкодило Міжнародну космічну станцію

Шматок космічного сміття, занадто малий для відстеження, вдарив і пошкодив частину Міжнародної космічної станції, а саме – робототехнічну руку "Канадарм2".

Джерело: Sciencealert

Дослівно: "Прилад все ще працює, але сміття пробило теплоізоляцію та пошкодило стрілу внизу. Це нагадування про те, що проблема космічного сміття на низькій навколоземній орбіті – це бомба уповільненої дії".

Фото sciencealert.com

Деталі: Коли саме сталося пошкодження, невідомо. Його вперше помітили 12 травня під час планової перевірки. NASA та CSA (Канадське космічне агентство – ред.) спільно працювали над тим, щоб отримати детальні знімки та оцінити збитки.

CSA зазначило, що попри пошкодження ефективність руки залишається незмінною, і Canadarm2 продовжує виконувати заплановані операції.

Видання підкреслює: хоч цього разу МКС пощастило, проблема космічного сміття зростає. Зокрема торік МКС довелося тричі здійснити екстрені маневри, щоб уникнути зіткнень із космічним сміттям на висоті близько 400 кілометрів (250 миль).

Наразі космічні агенції у всьому світі відстежують понад 23 000 шматків сміття на низькій навколоземній орбіті, щоб допомогти супутникам і МКС уникнути зіткнень, але всі вони мають розмір софтболу (м’яч, який поміщається у руку – ред.) або більше.

Менші частинки сміття – замалі для відстеження, але вони також можуть нанести значну шкоду супутникам – аж до пробивання металевих пластин.

Космічне сміття накопичується з 1957 року, коли запустили Sputnik 1. За даними Європейського космічного агентства, зараз навколо Землі обертаються приблизно 130 мільйонів фрагментів антропогенного матеріалу розміром менше міліметра. Ця оцінка не включає природний космічний пил.