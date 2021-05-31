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Космический мусор повредил Международную космическую станцию

Понедельник, 31 мая 2021, 10:17
Фото nasa.gov

Кусок космического мусора, слишком маленький для отслеживания, ударил и повредил часть Международной космической станции, а именно – робототехническую руку "Канадарм2".

Источник: Sciencealert

Дословно: "Прибор все еще работает, но мусор пробил теплоизоляцию и повредил стрелу внизу. Это напоминание о том, что проблема космического мусора на низкой околоземной орбите – это бомба замедленного действия".

 
Фото sciencealert.com

Детали: Когда именно мусор нанес повреждение, неизвестно. Его впервые заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA и CSA (Канадская космическое агентство – ред.) совместно работали над тем, чтобы получить детальные снимки и оценить ущерб.

CSA отметило, что несмотря на повреждение эффективность руки остается неизменной, и Canadarm2 продолжает выполнять запланированные операции.

Издание подчеркивает: несмотря на то, что в этот раз МКС повезло, проблема космического мусора растет. В частности, в прошлом году МКС пришлось трижды осуществить экстренные маневры, чтобы избежать столкновений с космическим мусором на высоте около 400 километров (250 миль).

Сейчас космические агентства во всем мире отслеживают более 23 000 кусков мусора на низкой околоземной орбите, чтобы помочь спутникам и МКС избежать столкновений, но все они имеют размер софтбола (мяч, который помещается в руку – ред.) или более.

Меньшие частицы мусора – очень малы для отслеживания, но они также могут нанести значительный вред спутникам – вплоть до пробивания металлических пластин.

Космический мусор накапливается с 1957 года, когда запустили Sputnik 1. По данным Европейского космического агентства, сейчас вокруг Земли вращаются примерно 130 миллионов фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра. Эта оценка не включает природную космическую пыль.

Темы: космос


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