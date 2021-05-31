У центрі Києва у будинку стався вибух, є постраждалий
Понеділок, 31 травня 2021, 10:22
В ніч на понеділок в Шевченківському районі столиці у будинку пролунав вибух, внаслідок чого одна людина постраждала.
Джерело: повідомлення Нацполіції
Деталі: Вночі до чергової частини поліції Києва надійшло інформація про те, що у будинку на вулиці Зоологічній у Києві стався вибух.
Внаслідок події постраждав чоловік, його госпіталізували до лікарні.
На місце приїхали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.
Дослівно: "Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події".
Українська правда