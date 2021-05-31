В центре Киева в доме произошел взрыв, есть пострадавший

В ночь на понедельник в Шевченковском районе столицы в доме прогремел взрыв, в результате чего один человек пострадал.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: Ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической в ​​Киеве произошел взрыв.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.

На место приехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и медики.

Дословно: "Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события".