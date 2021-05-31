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Найбільші ЗМІ Польщі закликали допомогти білорусам, які втікають від режиму Лукашенка

Понеділок, 31 травня 2021, 10:41
Найбільші ЗМІ Польщі закликали допомогти білорусам, які втікають від режиму Лукашенка
Фото з Twitter ЄП

Близько 25 редакторів найбільших польських мас-медіа у спільному листі закликали владу Польщі допомогти білорусам, які втікають від переслідування на батьківщині. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У зв’язку з безпрецедентними діями білоруської влади щодо громадян своєї країни, включно з незалежними журналістами, просимо владу Республіки Польща підтримати громадян білорусі, які шукають допомоги від Польщі", - йдеться у листі. 

Підписанти закликають Польщу спростити і прискорити надання притулку та міжнародного захисту громадянам Білорусі, а також докладати усіх можливих зусиль на міжнародній арені задля звільнення з в’язниць у Білорусі всіх правозахисників та журналістів. 

Заклик підписали редактори RMF FM, Onet, Gazeta Wyborcza, TVN24, Radio TOK FM, Rzeczpospolita, Newsweek Polska, Wirtualna Polska, Wprost, Fakt, Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Powszechny, Radio ZET. 

Як відомо, у Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. Минулого тижня заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали.

23 травня Мінськ під приводом повідомлення про замінування примусив до посадки транзитний рейс Ryanair, на борту якого був опозиційний блогер Роман Протасевич. Його разом з подругою затримали та зняли з рейсу.

24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

Читайте також: "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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Теми: ЗМІПольщаБілорусь
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