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Крупнейшие СМИ Польши призвали помочь белорусам, которые бегут от режима Лукашенко

Понедельник, 31 мая 2021, 10:41
Фото с Twitter ЕП

Около 25 редакторов крупнейших польских СМИ в совместном письме призвали власти Польши помочь белорусам, которые бегут от преследования на родине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В связи с беспрецедентными действиями белорусских властей в отношении граждан своей страны, включая независимых журналистов, просим власти Республики Польша поддержать граждан Беларуси, которые ищут помощи от Польши", - говорится в письме.

Подписанты призывают Польшу упростить и ускорить предоставление убежища и международной защиты гражданам Беларуси, а также прилагать все усилия на международной арене для освобождения из тюрем в Беларуси всех правозащитников и журналистов.

Призыв подписали редакторы RMF FM, Onet, Gazeta Wyborcza, TVN24, Radio TOK FM, Rzeczpospolita, Newsweek Polska, Wirtualna Polska, Wprost, Fakt, Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Powszechny, Radio ZET.

Как известно, в Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. На прошлой неделе заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.

23 мая Минск под предлогом сообщение о заминировании принудил к посадке транзитный рейс Ryanair, на борту которого был оппозиционный блогер Роман Протасевич. Его вместе с подругой задержали и сняли с рейса.

24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовые собрания, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.

Читайте также: "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: СМИПольшаБеларусь


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