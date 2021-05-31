Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У військовій частині ВМС загинув військовослужбовець

Понеділок, 31 травня 2021, 11:12

30 травня в одній з військових частин ВМС стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.

Джерело: Командування Військово-морських сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що за фактом загибелі військового правоохоронні органи проводять слідчі дії аби надати правову кваліфікацію та встановити обставини того, що сталося.

Про яку саме військову частину йдеться, наразі невідомо.

Дослівно: "За вказівкою командувача Військово-морських сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка".

Українська правда
Теми: Збройні силинадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: "Це не цифри"

Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати

Усі новини...
Збройні сили
Зеленський хоче закон про національний спротив і більшу армію
Вивозили озброєння у Росію: СБУ викрила міжрегіональну банду
Служив в українській армії: СБУ викрила колишнього бойовика
Останні новини
17:25
Генсек НАТО пояснив, чому Україну не запросили на саміт
17:23
Стан фінсектору наразі найкращий за три роки – опитування НБУ
17:04
В Укргідрометцентрі прогнозують спекотне літо
16:59
НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту
16:56
фото, відеоСиловики провели масштабну спецоперацію та викрили банду на Закарпатті
16:55
Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін
16:40
Єврокомісія напередодні літа запропонувала пом’якшити обмеження на поїздки в Євросоюзі
16:15
Білорусь у червні скоротить поставки бензину А-95 в Україну в 5 разів – ЗМІ
16:12
Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС
16:08
Будівництво Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", коштуватиме 7,2 млрд грн
Усі новини...