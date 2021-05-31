У військовій частині ВМС загинув військовослужбовець

30 травня в одній з військових частин ВМС стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця.

Джерело: Командування Військово-морських сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що за фактом загибелі військового правоохоронні органи проводять слідчі дії аби надати правову кваліфікацію та встановити обставини того, що сталося.

Про яку саме військову частину йдеться, наразі невідомо.

Дослівно: "За вказівкою командувача Військово-морських сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка".