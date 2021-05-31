Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В воинской части ВМС погиб военнослужащий

Понедельник, 31 мая 2021, 11:12

30 мая в одной из воинских частей ВМС произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Источник: Командование Военно-морских сил ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что по факту гибели военного правоохранительные органы проводят следственные действия чтобы дать правовую квалификацию и установить обстоятельства случившегося.

О какой именно воинской части, пока неизвестно.

Дословно: "По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силычрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое и дал условный срок

Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС

В РФ заявили о "снятии водной блокады" оккупированного Крыма

Встреча Байдена и Путина: Россия обещает США "некомфортные сигналы"

Режиму Лукашенко мало 3 миллиарда от ЕС: "Это не цифры"

Убийство Кирилла Тлявова: впереди допрос экспертов и судебные дебаты

Все новости...
Вооруженные силы
Зеленский хочет закон о национальном сопротивлении и армию побольше
Вывозили вооружение в Россию: СБУ разоблачила межрегиональную банду
Служил в украинской армии: СБУ разоблачила бывшего боевика
Последние новости
17:04
В Укргидрометцентре прогнозируют жаркое лето
16:59
НБУ упростил порядок представления банками аудиторского отчета
16:56
фото, видеоСиловики провели масштабную спецоперацию и разоблачили банду на Закарпатье
16:55
Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое и дал условный срок
16:40
Еврокомиссия накануне лета предложила смягчить ограничения на поездки в Евросоюзе
16:15
Беларусь в июне сократит поставки бензина А-95 в Украину в 5 раз – СМИ
16:12
Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС
16:08
Строительство Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", будет стоить 7,2 млрд грн
15:52
В Беларуси оппозиция готовит новые массовые акции протеста и активные действия
15:43
Скоростной трамвай на Борщаговку закроют до середины августа
Все новости...