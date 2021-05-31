Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воинской части ВМС погиб военнослужащий

Понедельник, 31 мая 2021, 11:12
В воинской части ВМС погиб военнослужащий

30 мая в одной из воинских частей ВМС произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Источник: Командование Военно-морских сил ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что по факту гибели военного правоохранительные органы проводят следственные действия чтобы дать правовую квалификацию и установить обстоятельства случившегося.

О какой именно воинской части, пока неизвестно.

Дословно: "По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силычрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Вооруженные силы
Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
За минувшие сутки произошло около 30 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: