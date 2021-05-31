В воинской части ВМС погиб военнослужащий

30 мая в одной из воинских частей ВМС произошел трагический случай гибели военнослужащего.

Источник: Командование Военно-морских сил ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что по факту гибели военного правоохранительные органы проводят следственные действия чтобы дать правовую квалификацию и установить обстоятельства случившегося.

О какой именно воинской части, пока неизвестно.

Дословно: "По указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка".