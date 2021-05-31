Бельгія і Латвія арештували російські активи у справі про відмивання коштів

Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, в результаті якої було вбито адвоката Сергєя Магнітського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

Бельгійський слідчий суддя Бруно де Хоус арештував близько 400 000 євро виручки від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен.

Він також звинуватив двох росіян - Сергєя Медведєва та Ірину Теркіну - у відмиванні грошей.

Це було зроблено ще минулого року, але розслідування досі є конфіденційним, і британський хедж-фонд, з якого спочатку розкрадали гроші, Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про події лише минулого тижня.

"Hermitage підтверджує, що влада Бельгії вилучила кошти від продажу майна в Антверпені, придбаного російською парою (Медведєвим і Теркіною)", - заявив представник фонду.

"Незрозуміло, де зараз перебувають росіяни", - заявила Карел Де Містер, адвокат, що діє в Hermitage Capital від імені бельгійської юридичної компанії Van Cauter Advocaten.

"Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії можна буде знайти додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, попросимо їх також арештувати", - сказала Де Містер.

Росіяни придбали дворівневу квартиру на вулиці Чорних сестер у старому місті Антверпена в 2008 році, а продали для прибутку в 2019 році.

Але ці гроші були лише частиною з 4 мільйонів євро, відмитих прихильниками російських чиновників та бандитів у бельгійських банках, повідомляє Hermitage Capital.

Своєю чергою це частина близько 200 мільйонів євро, відмитих у багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх з Hermitage в Росії та призвела до смерті адвоката фірми Магнітського, коли він виступив із заявою.

Латвія минулого тижня також конфіскувала придбану росіянином квартиру вартістю 230 000 євро в модній частині Риги.

"Нерухомість була конфіскована через відкриття, що вона була придбана за гроші, пов'язані зі "справою Магнітського", - заявив керівник підрозділу з економічних злочинів у латвійській поліції Петерис Бауска.

"Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на дозвіл на тимчасове проживання", - сказав Бауска.

ЄС та США прийняли знакові санкції проти порушників прав людини, названі іменем Магнітського.

Влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії та США за останні роки також вилучила російські кошти на суму понад 40 млн євро.