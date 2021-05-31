СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення

Служба безпеки провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС, кінцева фаза яких пройшла в прифронтовій Авдіївці.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Тренування відбувалися на головному стратегічному об`єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних.

Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних злочинців. Умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано.

Участь у навчаннях взяли представники СБУ, Збройних Сил, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.