СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения

Служба безопасности провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС, заключительная фаза которых прошла в прифронтовой Авдеевке.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Тренировки происходили на главном стратегическом объекте города.

Участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде учений планировали провести диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и бежать из города. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников. Условные преступники были обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы.

Участие в учениях приняли представители СБУ, Вооруженных Сил, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГЧСЧ, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.