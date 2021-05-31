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Франція надішле США нову статую Свободи

Понеділок, 31 травня 2021, 12:37
Франція надішле США нову статую Свободи
Фото poradu.com.ua

Франція 7 червня надішле США нову статую Свободи в якості жесту демонстрації історичних зв’язків між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Статуя прибуде до Нью-Йорка 4 липня, у День незалежності США. Вона буде набагато меншою, ніж її старша сестра, маючи висоту 2,83 метра.

Статуя Свободи, яку сьогодні можна побачити у Нью-Йорку, була подарунком Франції на святкування першого століття незалежності США.

"Ми хотіли відновити зв'язок з цією франко-американською історією", - сказав посол Франції в США Філіпп Етьєн.

Коли ідея нової статуї Свободи з’явилася в липні 2019 року, вона мала на меті продемонструвати США, що "Франція зберігала вірність духу дружби" між двома країнами, що виник в їх спільній історії. Франція підтримала майбутні США в американській війні за незалежність.

Однак проєкт був відкладений через пандемію COVID-19 і відновлений взимку.

Пам’ятник буде розміщений у саду французької посольської резиденції у Вашингтоні, округ Колумбія, де він залишатиметься протягом десяти років.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяСША
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