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Франция отправит США новую статую Свободы

Понедельник, 31 мая 2021, 12:37
Фото poradu.com.ua

Франция 7 июня пришлет США новую статую Свободы в качестве жеста демонстрации исторических связей между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Статуя прибудет в Нью-Йорк 4 июля, в День независимости США. Она будет меньше, чем ее старшая сестра, всего 2,83 метра в высоту.

Статуя Свободы, которую сегодня можно увидеть в Нью-Йорке, была подарком Франции на празднование первого века независимости США.

"Мы хотели восстановить связь с этой франко-американской историей", - сказал посол Франции в США Филипп Этьен.

Когда идея новой статуи Свободы появилась в июле 2019 года, она имела целью продемонстрировать США, что "Франция сохраняла верность духу дружбы" между двумя странами в их совместной истории. Франция поддержала будущие США в американской войне за независимость.

Однако проект был отложен из-за пандемии COVID-19 и возобновлен зимой.

Памятник будет размещен в саду французской посольской резиденции в Вашингтоне, округ Колумбия, где он будет оставаться в течение десяти лет.

Темы: ФранцияСША


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