У перший день літа в Україні нелітня погода: холод, вітер і дощі

У найближчу добу над Україною продовжить панувати холодна повітряна маса, а в південно-східну половину країни циклон, що переміщується з Чорного моря, принесе щедрі дощі та поривчастий вітер.

Джерело: Укргідрометцентр чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У вівторок 1 червня в південних, центральних і східних областях помірні, подекуди значні дощі, грози й місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. На решті територій без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ.

Температура вночі 10-15°, у західних і північних областях 4-9° тепла; вдень 13-18°, у східній частині подекуди 20-23°; на високогір'ї Карпат уночі 0-2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 червня найвища температура вдень (+31,7°) була в 1979 і 2011 роках, найнижча вночі (+4,1°) у 1904 році.

У середу 2 червня в південних, східних і центральних областях помірні, місцями дощі, грози; температура вночі 9-14°, вдень 17-22°. На решті територій невеликі, вночі в північних областях помірні дощі; температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Вітер в Україні північно-східний, 7-12 м/с, подекуди, крім західних і південно-східних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві в середу вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 15-17°.

Уранці 31 травня температура води в Чорному й Азовському морях була в межах 17-23°, у Дніпрі поблизу Києва - 18°.