В первый день лета в Украине нелетняя погода: холод, ветер и дожди

В ближайшие сутки над Украиной продолжит господствовать холодная воздушная масса, а в юго-восточную половину страны циклон, перемещающийся с Черного моря, принесет обильные дожди и порывистый ветер.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерафакс-Украина

Детали: Во вторник, 1 июня, в южных, центральных и восточных областях умеренные, местами значительные дожди, грозы и местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь.

Температура ночью 10-15°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 13-18°, в восточной части местами 20-23°; на высокогорье Карпат ночью 0-2° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 июня самая высокая температура днем (+31,7°) была в 1979 и 2011 годах, самая низкая ночью (+4,1°) в 1904 году.

В среду, 2 июня, в южных, восточных и центральных областях умеренные, местами значительные дожди, грозы; температура ночью 9-14°, днем 17-22°. На остальной территории небольшие, ночью в северных областях умеренные дожди; температура ночью 6-11°, днем 14-19°.

Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м/с, местами, кроме западных и юго-восточных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду ночью умеренный, днем, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 9-11°, тепла, днем 15-17°.

Утром 31 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 17-23°, в Днепре вблизи Киева - 18°.