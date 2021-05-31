Жителів Херсонщини попереджають про військові навчання
Понеділок, 31 травня 2021, 13:28
У Херсонській області з 1 по 3 червня пройдуть навчання Збройних сил України.
Джерело: пресцентр Херсонської обласної державної адміністрації.
Дослівно: "До уваги жителів Херсонської області!
З 01 по 03 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України у Скадовському районі Херсонської області".
Деталі: Вказано, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей ЗСУ та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.
Жителів Херсонщини просять зберігати спокій та не піддаватися паніці.