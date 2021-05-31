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Жителів Херсонщини попереджають про військові навчання

Понеділок, 31 травня 2021, 13:28
Жителів Херсонщини попереджають про військові навчання

У Херсонській області з 1 по 3 червня пройдуть навчання Збройних сил України.

Джерело: пресцентр Херсонської обласної державної адміністрації.

Дослівно: "До уваги жителів Херсонської області!

З 01 по 03 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України у Скадовському районі Херсонської області".

Деталі: Вказано, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей ЗСУ та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

Жителів Херсонщини просять зберігати спокій та не піддаватися паніці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонська областьармія
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