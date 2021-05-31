Жителей Херсонщины предупреждают о военных учениях
Понедельник, 31 мая 2021, 13:28
В Херсонской области с 1 по 3 июня пройдут учения Вооруженных сил Украины.
Источник: пресс-центр Херсонской областной государственной администрации.
Дословно: "Вниманию жителей Херсонской области!
С 01 по 03 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области".
Детали: Указано, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.
Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.