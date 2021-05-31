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Жителей Херсонщины предупреждают о военных учениях

Понедельник, 31 мая 2021, 13:28
Жителей Херсонщины предупреждают о военных учениях

В Херсонской области с 1 по 3 июня пройдут учения Вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-центр Херсонской областной государственной администрации.

Дословно: "Вниманию жителей Херсонской области!

С 01 по 03 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области".

Детали: Указано, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Темы: Херсонская областьармия
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