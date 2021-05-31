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П’яний чоловік стріляв по поліцейських з вікна багатоповерхівки

Понеділок, 31 травня 2021, 14:07

Правоохоронці затримали мешканця Кременчука полтавської області, який з пневматичного пістолета стріляв по поліцейських із вікна квартири.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: Вночі 31 травня працівники поліції отримали інформацію про обстріл колег у Кременчуці, коли ті приїхали на виклик щодо конфлікту в одному з нічних закладів міста. Чоловік з вікна багатоповерхівки поцілив у двох правоохоронців.

Поліцейські встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника. Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживає з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення.

В оселі зловмисника провели обшук та вилучили напіврозібраний пневматичний пістолет. У подвір’ї його будинку знайшли газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

 

Стрільця затримали і оголосили про підозру за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" (до п’яти років обмеження або позбавлення волі). За результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. 

 

Українська правда
Теми: поліціяПолтавська областьнадзвичайна подіязброя


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