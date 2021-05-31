Пьяный мужчина стрелял по полицейским из окна многоэтажки

Правоохранители задержали жителя Кременчуга полтавской области, который из пневматического пистолета стрелял по полицейским из окна квартиры.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: Ночью 31 мая сотрудники полиции получили информацию об обстреле коллег в Кременчуге, когда те приехали на вызов касательно конфликта в одном из ночных заведений города. Мужчина из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей.

</ iframe> <span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Полицейские установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживает с несовершеннолетней дочерью. В прошлом человек был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

В доме злоумышленника провели обыск и изъяли полуразобранный пневматический пистолет. Во дворе его дома нашли газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Стрелка задержали и объявили о подозрении по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" (до пяти лет ограничения или лишения свободы). По результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.