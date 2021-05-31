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Україна, Грузія і Молдова просять ЄС розробити механізм передачі вакцин для "Східного партнерства"

Понеділок, 31 травня 2021, 14:22
Україна, Грузія і Молдова просять ЄС розробити механізм передачі вакцин для Східного партнерства

Глави урядів України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до президентки Єврокомісії з проханням розробити механізм передачі вакцини ЄС для країн "Східного партнерства" за тим же принципом, що нещодавно застосовувався до країн Західних Балкан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Такий підхід у поєднанні з іншими зусиллями країн-партнерів допоміг би уникнути проблем нестачі вакцини та забезпечити її необхідну кількість у розумні терміни", - йдеться у повідомленні.

Спільне звернення було підписане в рамках нещодавно започаткованого тристороннього формату посиленої співпраці з європейської інтеграції між Україною, Грузією та Молдовою під назвою Асоційоване тріо.

"Країни Асоційованого тріо переконані, що лише об’єднані зусилля усіх партнерів допоможуть відновити рівновагу у темпах вакцинації в державах-членах і країнах партнерах ЄС, що у свою чергу сприятиме якнайшвидшому подоланню викликаної пандемією COVID-19 епідеміологічної кризи", - йдеться у зверненні.

На сьогодні вакцини від ЄС треті країни отримують через програму COVAX, якою опікуються ВООЗ та ООН, або на основі двосторонніх домовленостей.

Нагадаємо, Україна має намір дозволити приїжджати громадянам з Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.

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