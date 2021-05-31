Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"

Понедельник, 31 мая 2021, 14:22

Главы правительств Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к президенту Еврокомиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, что недавно применялся к странам Западных Балкан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки", - говорится в сообщении.

Совместное обращение было подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой под названием Ассоциированное трио.

"Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 кризиса", - говорится в обращении.

На сегодня вакцины от ЕС третьи страны получают через программу COVAX, которой занимаются ВОЗ и ООН, либо на основе двусторонних договоренностей.

Напомним, Украина намерена разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое и дал условный срок

Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС

В РФ заявили о "снятии водной блокады" оккупированного Крыма

Встреча Байдена и Путина: Россия обещает США "некомфортные сигналы"

Режиму Лукашенко мало 3 миллиарда от ЕС: "Это не цифры"

Убийство Кирилла Тлявова: впереди допрос экспертов и судебные дебаты

Все новости...
Последние новости
17:31
Запускали беспилотник и вели обстрелы: враг 5 раз нарушил "тишину"
17:25
Генсек НАТО объяснил, почему Украину не пригласили на саммит
17:23
Состояние финсектора пока лучшее за три года – опрос НБУ
17:04
В Укргидрометцентре прогнозируют жаркое лето
16:59
НБУ упростил порядок представления банками аудиторского отчета
16:56
фото, видеоСиловики провели масштабную спецоперацию и разоблачили банду на Закарпатье
16:55
Апелляционный суд оправдал Стерненко по статье о разбое и дал условный срок
16:40
Еврокомиссия накануне лета предложила смягчить ограничения на поездки в Евросоюзе
16:15
Беларусь в июне сократит поставки бензина А-95 в Украину в 5 раз – СМИ
16:12
Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС
Все новости...