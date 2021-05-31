Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"

Главы правительств Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к президенту Еврокомиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для стран "Восточного партнерства" по тому же принципу, что недавно применялся к странам Западных Балкан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки", - говорится в сообщении.

Совместное обращение было подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдовой под названием Ассоциированное трио.

"Страны Ассоциированного трио убеждены, что только объединенные усилия всех партнеров помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 кризиса", - говорится в обращении.

На сегодня вакцины от ЕС третьи страны получают через программу COVAX, которой занимаются ВОЗ и ООН, либо на основе двусторонних договоренностей.

Напомним, Украина намерена разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.