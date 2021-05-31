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У Києві викрали жінку: вимагали неіснуючий борг

Понеділок, 31 травня 2021, 14:43
У Києві викрали жінку: вимагали неіснуючий борг
Фото поліції

Столичні правоохоронці затримали 4 осіб, які викрали жінку і вимагали у неї сплачувати неіснуючий борг.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "До складу угруповання входило четверо осіб віком від 23 до 32 років, у тому числі – вихідці з інших країн. Упродовж тривалого часу погрозами фізичної розправи вони вимагали від громадянки сплачувати їм 15 тисяч гривень щомісяця – погашення так би мовити "неіснуючого боргу".

Для переконливості… зловмисники відібрали 30 тисяч гривень та її особисті речі. Однак жінка не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання. Відтак, аби змусити потерпілу сплачувати гроші, фігуранти силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тисяч гривень і мобільний телефон".

 

Деталі: 28 травня поліцейські провели спецоперацію, під час якої жінку звільнили, а зловмисників затримали. Зазначається, що підозрювані чинили опір та намагалися втекти.

Під час обшуків за місцем проживання грабіжників вилучили речі, які вони раніше силою відібрали у потерпілої.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) ККУ. 31 травня їм обиратимуть запобіжні заходи. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

За скоєне учасникам злочинного угруповання може загрожувати до 10 років в’язниці.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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