Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві викрали жінку: вимагали неіснуючий борг

Понеділок, 31 травня 2021, 14:43
Фото поліції

Столичні правоохоронці затримали 4 осіб, які викрали жінку і вимагали у неї сплачувати неіснуючий борг.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "До складу угруповання входило четверо осіб віком від 23 до 32 років, у тому числі – вихідці з інших країн. Упродовж тривалого часу погрозами фізичної розправи вони вимагали від громадянки сплачувати їм 15 тисяч гривень щомісяця – погашення так би мовити "неіснуючого боргу".

Для переконливості… зловмисники відібрали 30 тисяч гривень та її особисті речі. Однак жінка не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання. Відтак, аби змусити потерпілу сплачувати гроші, фігуранти силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тисяч гривень і мобільний телефон".

 

Деталі: 28 травня поліцейські провели спецоперацію, під час якої жінку звільнили, а зловмисників затримали. Зазначається, що підозрювані чинили опір та намагалися втекти.

Під час обшуків за місцем проживання грабіжників вилучили речі, які вони раніше силою відібрали у потерпілої.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) ККУ. 31 травня їм обиратимуть запобіжні заходи. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

За скоєне учасникам злочинного угруповання може загрожувати до 10 років в’язниці.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: "Це не цифри"

Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати

Усі новини...
поліція
П’яний чоловік стріляв по поліцейських з вікна багатоповерхівки
Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати
У центрі Києва у будинку стався вибух, є постраждалий
Останні новини
17:42
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
17:41
Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела
17:31
Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив "тишу"
17:31
В’язень Кремля Вигівський: Або мене звільнять, або піду "небесним експресом"
17:25
Генсек НАТО пояснив, чому Україну не запросили на саміт
17:23
Стан фінсектору наразі найкращий за три роки – опитування НБУ
17:04
В Укргідрометцентрі прогнозують спекотне літо
16:59
НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту
16:56
фото, відеоСиловики провели масштабну спецоперацію та викрили банду на Закарпатті
16:55
Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін
Усі новини...