Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве похитили женщину: требовали несуществующий долг

Понедельник, 31 мая 2021, 14:43
В Киеве похитили женщину: требовали несуществующий долг
Фото полиции

Столичные правоохранители задержали 4 человек, которые похитили женщину и требовали у нее платить несуществующий долг.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В состав группировки входило четыре человека в возрасте от 23 до 32 лет, в том числе – выходцы из других стран. В течение длительного времени угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 тысяч гривен ежемесячно – погашение так сказать "несуществующего долга".

Для убедительности… злоумышленники отобрали 30 тысяч гривен и ее личные вещи. Однако женщина не соглашалась выполнять условия участников группировки. Следовательно, чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тысяч гривен и мобильный телефон".

 

Детали: 28 мая полицейские провели спецоперацию, в ходе которой женщину освободили, а злоумышленников задержали. Отмечается, что подозреваемые оказывали сопротивление и пытались скрыться.

Во время обысков по месту жительства грабителей изъяли вещи, которые они ранее силой отобрали у потерпевшей.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК. 31 мая им будут избирать меры пресечения. Прокуроры будут просить о содержании под стражей.

За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет тюрьмы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...