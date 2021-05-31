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В Киеве похитили женщину: требовали несуществующий долг

Понедельник, 31 мая 2021, 14:43
Фото полиции

Столичные правоохранители задержали 4 человек, которые похитили женщину и требовали у нее платить несуществующий долг.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В состав группировки входило четыре человека в возрасте от 23 до 32 лет, в том числе – выходцы из других стран. В течение длительного времени угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 тысяч гривен ежемесячно – погашение так сказать "несуществующего долга".

Для убедительности… злоумышленники отобрали 30 тысяч гривен и ее личные вещи. Однако женщина не соглашалась выполнять условия участников группировки. Следовательно, чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тысяч гривен и мобильный телефон".

 

Детали: 28 мая полицейские провели спецоперацию, в ходе которой женщину освободили, а злоумышленников задержали. Отмечается, что подозреваемые оказывали сопротивление и пытались скрыться.

Во время обысков по месту жительства грабителей изъяли вещи, которые они ранее силой отобрали у потерпевшей.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК. 31 мая им будут избирать меры пресечения. Прокуроры будут просить о содержании под стражей.

За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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