На адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово закриється КПВВ "Чаплинка"
Понеділок, 31 травня 2021, 15:02
Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою РФ Автономною Республікою Крим закриється на ремонт.
Джерело: Херсонська ОДА
Деталі: Вказано, що з 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу КПВВ "Чаплинка". Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на пункті пропуску.
Зазначається, що в штатному режимі залишаються працювати КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".
Українська правда