На адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово закриється КПВВ "Чаплинка"

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою РФ Автономною Республікою Крим закриється на ремонт.

Джерело: Херсонська ОДА

Деталі: Вказано, що з 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу КПВВ "Чаплинка". Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на пункті пропуску.

Зазначається, що в штатному режимі залишаються працювати КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".