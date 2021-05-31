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На адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово закриється КПВВ "Чаплинка"

Понеділок, 31 травня 2021, 15:02
На адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово закриється КПВВ Чаплинка

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою РФ Автономною Республікою Крим закриється на ремонт.

Джерело: Херсонська ОДА

Деталі: Вказано, що з 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу КПВВ "Чаплинка". Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на пункті пропуску.

Зазначається, що в штатному режимі залишаються працювати КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".

Українська правда

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Теми: Крим
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