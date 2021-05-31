На админгранице с оккупированным Крымом временно закроется КПВВ "Чаплинка"
Понедельник, 31 мая 2021, 15:02
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республикой Крым закроется на ремонт.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: Указано, что с 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа КПВВ "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на пункте пропуска.
Отмечается, что в штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
Украинская правда