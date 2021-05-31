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На админгранице с оккупированным Крымом временно закроется КПВВ "Чаплинка"

Понедельник, 31 мая 2021, 15:02
На админгранице с оккупированным Крымом временно закроется КПВВ Чаплинка

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республикой Крым закроется на ремонт.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Указано, что с 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа КПВВ "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на пункте пропуска.

Отмечается, что в штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Украинская правда
Темы: Крым
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