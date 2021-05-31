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Швидкісний трамвай на Борщагівку закриють до середини серпня

Понеділок, 31 травня 2021, 15:43
Фото КМДА

Із 2 червня до 15 серпня закриють рух на лінії швидкісного трамваю від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри" у Києві.

Джерело: сайт Київської адміністрації, КП "Київпастранс"

Дослівно: "Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Закриття руху попередньо планується з 2 червня".

Деталі: На час виконання ремонту в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту внесуть зміни. Про них обіцяють повідомити окремо.

Замовником капремонту є КК "Київавтодор".  

Як повідомляє КП "Київпастрас", з 2 червня до 15 серпня закриють рух трамваїв №1 і №3.  

На період ремонту організують рух:

  • трамвайного маршруту № 2 "Проспект Академіка Корольова – станція "Ромена Роллана" за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – бульв. Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;
  • тимчасового автобусного маршруту № 1-Т "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – бульв. Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (в зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;
  • тимчасового автобусного маршруту № 3-Т "Кільцева дорога – вул. Старовокзальна" за наступною схемою: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

Інтервал руху у будні обіцяють 1-3 хв в години пік і 5-6 хв в інший час, у вихідні дні – 4-6 хв.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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