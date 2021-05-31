Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скоростной трамвай на Борщаговку закроют до середины августа

Понедельник, 31 мая 2021, 15:43
Скоростной трамвай на Борщаговку закроют до середины августа
Фото КГГА

Со 2 июня по 15 августа закроют движение на линии скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" в Киеве.

Источник: сайт Киевской администрации, КП "Киевпастранс"

Дословно: "Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Закрытие движения предварительно планируется со 2 июня".

Детали: На время выполнения ремонта в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта внесут изменения. О них обещают сообщить отдельно.

Заказчиком капремонта является КК "Киевавтодор".

Как сообщает КП "Киевпастранс", со 2 июня до 15 августа закроют движение трамваев №1 и №3.

На период ремонта организуют движение:

  • трамвайного маршрута № 2 "Проспект Академика Королева – станция "Ромена Роллана" по следующей схеме: ул. Академика Королева – ул. Симиренко – бульв. Кольцова – ул. Владимира Покотило – ул. Леся Курбаса;
  • временного автобусного маршрута № 1-Т "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Симиренко – ул. Семьи Сосниных – ул. Кольцова – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) – ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная;
  • временного автобусного маршрута № 3-Т "Кольцевая дорога – ул. Старовокзальная" по следующей схеме: ул. Леся Курбаса – ул. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.

Интервал движения в будни обещают 1-3 мин в часы пик и 5-6 мин в другое время, в выходные дни – 4-6 мин.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: