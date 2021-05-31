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У Білорусі опозиція готує нові масові акції протесту та активні дії

Понеділок, 31 травня 2021, 15:52

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська підтримала мобілізаційний план, згідно з яким на вулиці країни знову повинні масово вийти противники режиму Лукашенка, але на цей раз вже готові до активних дій.

Джерело: Тихановська у Телеграм

Деталі: Ситуацйно-аналітичний центр Білорусі підготував мобілізаційний план "Перамога", в якому закликає взяти участь кожного патріота.

Цілями плану названі відновлення законності і правопорядку в країні, захист суверенітету і незалежності Білорусі, а також організована і мирна передача влади народу. Тихановська запевнила, що підтримує кожного, хто готовий приєднатися до реалізації плану.

Опозиціонерка вірить, що цей план допоможе повернутися на вулиці масово і мобілізувати всі сили в боротьбі з Олександром Лукашенком.

Суть задумки полягає в тому, що білоруси можуть зареєструватися для участі в протестах у чат-боті Телеграму, анонімно вказавши там місто та район, в якому знаходяться.

Таким чином штаб опозиції спланує дати й місця масових мітингів і в потрібний момент ця інформація прийде активістам у вигляді повідомлення в Телеграм.

Нагадаємо: Світлана Тихановська заявила, що опозиції в Білорусі вдасться повалити режим Лукашенка.

Теми: ТихановськаБілорусьмітингиЛукашенко


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