В Беларуси оппозиция готовит новые массовые акции протеста и активные действия

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план, согласно которому на улицы страны снова должны массово выйти противники режима Лукашенко, но на этот раз уже готовые к активным действиям.

Источник: Тихановская в Телеграм

Детали: Ситуационно-аналитический центр Беларуси подготовил мобилизационный план "Перамога", в котором призывает принять участие каждого патриота.

Целями плана названы восстановление законности и правопорядка в стране, защита суверенитета и независимости Беларуси, а также организованная и мирная передача власти народу. Тихановская заверила, что поддерживает каждого, кто готов присоединиться к плану.

Оппозиционерка верит, что этот план поможет вернуться на улицы массово и мобилизовать все силы в борьбе з Александром Лукашенко.

Суть задумки состоит в том, что белорусы могут зарегистрироваться для участия в протестах в чат-боте Телеграма, указав там район, в котором живут. Таким образом штаб оппозиции спланирует даты и места массовых митингов и в нужный момент эта информация придет активистам в виде сообщения в Телеграм.

Напомним: Светлана Тихановская заявила, что оппозиции в Беларуси удастся свергнуть режим Лукашенко.