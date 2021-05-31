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Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

Понеділок, 31 травня 2021, 16:12

Міноборони РФ планує сформувати в Західному військовому окрузі (межує з Україною, Латвією, Естонією і Фінляндією) близько 20 нових з'єднань і військових частин.

Джерело: ТАСС із посиланням на російського міністра оборони Сергія Шойгу

Деталі: За словами Шойгу, це буде зроблено у відповідь на "наростаючу загрозу" з боку НАТО і США.

Пряма мова: "Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин".

Більше деталей: Міністр додав, що поряд зі створенням нових військових формувань в Західний округ перекинуть близько 2 тис. одиниць "сучасної зброї" і військову техніку.

Теми: Росіяармія


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