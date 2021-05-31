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Россия решила усилить армию возле границы с Украиной и ЕС

Понедельник, 31 мая 2021, 16:12

Минобороны РФ планирует сформировать в Западном военном округе (граничит с Украиной, Латвией, Эстонией и Финляндией) около 20 новых соединений и воинских частей.

Источник: ТАСС со ссылкой на российского министра обороны Сергея Шойгу

Детали: По словам Шойгу, это будет сделано в ответ на "нарастающую угрозу" со стороны НАТО и США.

Прямая речь: "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Больше деталей: Министр добавил, что наряду с созданием новых воинских формирований в Западный округ перебросят около 2 тыс. единиц "современного вооружения" и военную технику.

Темы: Росcияармия


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